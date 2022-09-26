Самсонова о том, что приносит ей больше всего удовольствия: «Когда я вижу, что соперница совершенно потеряна»

Чемпионка турнира в Токио Людмила Самсонова рассказала, что ей сейчас приносит больше всего удовольствия.

«Когда я вижу, что соперница совершенно потеряна. Это самое приятное. Когда я нахожу решение по ходу матча и давлю туда до самого конца, это самое прекрасное».

Также Самсонова рассказала о работе ее тренера Данило Пиццорно.

«Я считаю, что он тактический гений. Серьезно. И я так говорю не только потому, что он работает со мной. Я думаю, что в нет никого, кто обладал бы таким же опытом.

Мы начали сотрудничать пять лет назад, когда я тренировалась в академии Пьятти. И когда я оттуда ушла, то связалась с ним и мы продолжили работать.

Вся техника, все удары – форхенд, бэкхенд, подача, – все это благодаря ему. Он меня построил».

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