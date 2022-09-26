Джокович об игре Федерера: «Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал»

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Новак Джокович прокомментировал перспективы того, что Роджер Федерер станет тренером.

«Я думаю, Роджер может многое предложить (улыбается). Логично ожидать, что он может поделиться многими полезными и ценными вещами. Если бы он решил стать тренером, то помог бы прибавить любому игроку – мужчине или женщине.

Он совершенно точно один из величайших игроков в истории. И у него такой легкий стиль. Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал над тем, чтобы довести игру до идеала. Чтобы в его исполнении все выглядело так просто.

Я это уважаю. И я знаю, что требуется, чтобы выполнять удары, которые кажутся простыми, но на самом деле невероятно сложные».

Анализируем гениальность Федерера. Что сделало его игру такой грациозной и эффективной?

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