Джокович об игре Федерера: «Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал»

прокомментировал перспективы того, что Роджер Федерер станет тренером.

«Я думаю, Роджер может многое предложить (улыбается). Логично ожидать, что он может поделиться многими полезными и ценными вещами. Если бы он решил стать тренером, то помог бы прибавить любому игроку – мужчине или женщине.

Он совершенно точно один из величайших игроков в истории. И у него такой легкий стиль. Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал над тем, чтобы довести игру до идеала. Чтобы в его исполнении все выглядело так просто.

Я это уважаю. И я знаю, что требуется, чтобы выполнять удары, которые кажутся простыми, но на самом деле невероятно сложные».

Анализируем гениальность Федерера. Что сделало его игру такой грациозной и эффективной?

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