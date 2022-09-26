Рейтинг ATP. Синнер вытеснил Хуркача из топ-10

Хуберт Хуркач выпал из топ-10, не защитив титул в Меце. Там его заменил Янник Синнер.
FedEx ATP Rankings
Положение на 26 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6740
|2 (2)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5065
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5040
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4810
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3570
|8 (8)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3550
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3390
|10 (11)
|Янник Синнер (Италия)
|3200
|11 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3195
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|39 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1130
|45 (65)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|985
|48 (69)
|Брэндон Накашима (США)
|974
|103 (105)
|Павел Котов (Россия)
|513
|104 (107)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|506
|148 (153)
|Александр Шевченко (Россия)
|367
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе