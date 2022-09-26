Рейтинг ATP. Синнер вытеснил Хуркача из топ-10

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Хуберт Хуркач выпал из топ-10, не защитив титул в Меце. Там его заменил Янник Синнер.

FedEx ATP Rankings

Положение на 26 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6740
2 (2) Каспер Рууд (Норвегия) 5850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5065
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5040
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4810
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3570
8 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3550
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3390
10 (11) Янник Синнер (Италия) 3200
11 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3195
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1990
39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1130
45 (65) Лоренцо Сонего (Италия) 985
48 (69) Брэндон Накашима (США) 974
103 (105) Павел Котов (Россия) 513
104 (107) Роман Сафиуллин (Россия) 506
148 (153) Александр Шевченко (Россия) 367

 

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