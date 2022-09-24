Маттео Берреттини: «Вчера после матча Роджер плакал у меня на плече, и я думал: «Это по-настоящему?»

рассказал, что для него значит .

«Я сегодня не мог уснуть, меня переполняли эмоции. В том числе из-за того, что после матча Роджер плакал у меня на плече, и я думал: «Это по-настоящему?»

Я решил стать теннисистом из-за него. Он, наверное, не знает, но когда я был ребенком, он играл в Риме, и я пытался пробраться на стадион без билета. Он был моим кумиром, так меня вдохновлял. И не только меня, а еще миллиарды людей.

Я ему очень благодарен».

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе