Алькарас и Надаль встретились с королем Испании

Первая ракетка мира встретится с королем Испании.

«Для меня большая честь встретится сегодня утром с Его Величеством королем Филиппом VI во дворце Сарсуэла. Большое спасибо за поддержку!» – подписал фото чемпион US Open.

Накануне с королем встретился . 22-кратному чемпиону «Больших шлемов» вручили награду Camino Real, присуждаемую за улучшение имиджа Испании в США.

«Для меня большая честь и огромная радость получить награду, которая обладает большим историческим значением, а также является признанием моей работы в теннисе и страсти к этому спорту, выводя их за пределы наших границ», – написал Надаль.

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