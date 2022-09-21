Алькарас и Надаль встретились с королем Испании

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретится с королем Испании.

«Для меня большая честь встретится сегодня утром с Его Величеством королем Филиппом VI во дворце Сарсуэла. Большое спасибо за поддержку!» – подписал фото чемпион US Open.

 

Накануне с королем встретился Рафаэль Надаль. 22-кратному чемпиону «Больших шлемов» вручили награду Camino Real, присуждаемую за улучшение имиджа Испании в США.

«Для меня большая честь и огромная радость получить награду, которая обладает большим историческим значением, а также является признанием моей работы в теннисе и страсти к этому спорту, выводя их за пределы наших границ», – написал Надаль.

 

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