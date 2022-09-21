Федерер подтвердил, что сыграет на Кубке Лэйвера только в паре. В одиночке его заменит Берреттини

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер подтвердил, что выступит на Кубке Лэйвера только в парном разряде. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед турниром.

По правилам каждый игрок должен принять участие минимум в одном одиночном матче в течение первых двух дней турнира. Однако Федерер отметил, что «знает пределы своих возможностей» и его решение одобрили капитаны команд Бьорн Борг и Джон Макинрой, организаторы турнира и ATP.

Также швейцарец сообщил, что в одиночке его заменит Маттео Берреттини.

«Вот я здесь, стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Я нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал Федерер.

Таким образом, он, скорее всего, проведет последний матч в карьере в пятницу. Он повторил, что хотел бы сыграть пару с Рафаэлем Надалем.

«Конечно, без сомнения. Думаю, это было бы уникально. На протяжении всего времени, что мы соперничали, мы всегда уважали друг друга, наши семьи, команды, мы провели такие карьеры и поддерживаем хорошие отношения – это, возможно, большое послание теннису и не только.

Поэтому было бы здорово с ним сыграть, не знаю, получится ли, но было бы здорово».

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