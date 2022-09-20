Осака о проблемах в 2022-м: «У меня довольно прочная игровая база. Думаю, я не могу пойти в неверном направлении – только больше узнать о себе»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, каким для нее стал 2022 год.

«Сначала было трудновато, потому что мне казалось, что я не на своем месте. Для меня важнее быть в мире с самой собой. Я знаю, что я здесь не просто так.

Конечно, год был для меня не самым лучшим, но в целом, думаю, я многое о себе узнала. Я просто рада, что здорова. В Европе я получила травму, и мне впервые пришлось так долго лечиться.

Жизнь состоит из взлетов и падений, и в этом году падений было больше, но в целом я вполне довольна тем, где я сейчас.

Каждый год, начиная с первого «Шлема», в моей жизни происходило много изменений, но я считаю, что этот год стал для меня годом роста.

Что касается тенниса, думаю, что я не могу пойти в неверном направлении. У меня довольно прочная игровая база. Я могу только больше узнать о себе.

Я знаю, что я агрессивный игрок, поэтому могу лишь надеяться, что продолжу в том же духе».

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