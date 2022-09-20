Карлос Алькарас: «Надеюсь, я смогу выступать столько же, сколько Федерер, и выиграть четверть от того, что он выиграл»

Первая ракетка мира высказался о том, что его часто сравнивают с Большой тройкой.

«На меня это не давит. Я получаю удовольствие от тенниса, и благодаря этому приходят результаты. Я часто улыбаюсь в напряженные моменты матчей. Меня радует уже то, что я выхожу на корт.

Не знаю, почему я должен сравнивать себя с Большой тройкой. Они в туре уже 20 лет, выиграли все, а я только начинаю. Это бессмысленно, я хочу, чтобы у меня был свой путь. Если и сравнивать меня с Большой тройкой, то в том, что я должен прибавлять каждый день. Они становятся лучше с каждым днем. Вот моя цель. Теннис развивается, и нужно ежедневно прогрессировать».

Также Алькарас поделился мнением о карьере .

«Он настоящий талант, класс, элегантность. Он так долго был в туре благодаря своей манере игры. Кажется, что ему не требуется усилий.

Он ни разу не снимался с матчей, а я уже с одного снялся. Он подарок для всех поклонников спорта, а не только для теннисных болельщиков. Я горжусь, что следил за ним все детство.

Надеюсь, я смогу выступать столько же, сколько он, и выиграть четверть от того, что он выиграл. Можно лишь поблагодарить его за то, что он дал теннису. Я всегда хотел с ним сыграть – этого не случится, но лучше так, чем поражение».

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