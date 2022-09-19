Музетти праздновал выход Италии в 1/4 Кубка Дэвиса в футболке с именем Федерера в стиле лого Pornhub

Лоренцо Музетти отпраздновал выход сборной Италии в плей-офф Кубка Дэвиса в футболке с именем Роджера Федерера в стиле лого Pornhub.

Италия вышла из группы с первого места и попала на США.

Напомним, 20-кратный чемпион «Больших шлемов» завершит карьеру на Кубке Лэйвера.

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