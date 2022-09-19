Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Муте поднялся на 20 мест, Албот вернулся в топ-100, Тим – в топ-200

Карлос Алькарас проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион «Челленджера» в Щецине Корентен Муте обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 19 сентября 2022

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