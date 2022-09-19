Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Муте поднялся на 20 мест, Албот вернулся в топ-100, Тим – в топ-200

Карлос Алькарас проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.
Чемпион «Челленджера» в Щецине Корентен Муте обновил личный рекорд.
FedEx ATP Rankings
Положение на 19 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6740
|2 (2)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5065
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5040
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4810
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3570
|8 (8)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3550
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3390
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3355
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1990
|20 (20)
|Ник Кириос (Австралия)
|1780
|39 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1130
|43 (43)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1000
|64 (84)
|Корентен Муте (Франция)
|760
|92 (108)
|Раду Албот (Молдова)
|578
|105 (106)
|Павел Котов (Россия)
|515
|107 (104)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|506
|110 (139)
|Юго Эмбер (Франция)
|480
|153 (166)
|Александр Шевченко (Россия)
|360
|182 (216)
|Доминик Тим (Австрия)
|296
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