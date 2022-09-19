Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Муте поднялся на 20 мест, Албот вернулся в топ-100, Тим – в топ-200

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Карлос Алькарас проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион «Челленджера» в Щецине Корентен Муте обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 19 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6740
2 (2) Каспер Рууд (Норвегия) 5850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5065
5 (5) Александр Зверев (Германия) 5040
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4810
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3570
8 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3550
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3390
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3355
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1990
20 (20) Ник Кириос (Австралия) 1780
39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1130
43 (43) Энди Маррей (Великобритания) 1000
64 (84) Корентен Муте (Франция) 760
92 (108) Раду Албот (Молдова) 578
105 (106) Павел Котов (Россия) 515
107 (104) Роман Сафиуллин (Россия) 506
110 (139) Юго Эмбер (Франция) 480
153 (166) Александр Шевченко (Россия) 360
182 (216) Доминик Тим (Австрия) 296

 

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