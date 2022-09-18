Кубок Дэвиса. Германия победила Австралию, Испания – Южную Корею, Италия – Швецию, Великобритания – Казахстан

Закончился групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал вышли две команды из каждой группы.
В плей-офф пробились Италия и Хорватия, Испания и Канада, Австралия и Германия, Нидерланды и США.
Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия
13 – 18 сентября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ITA
|ARG
|CRO
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|W
|W
|W
|3-0
|7-2
|16-7
|Хорватия
|L
|W
|x
|W
|2-1
|5-4
|12-10
|Швеция
|L
|W
|L
|x
|1-2
|4-5
|10-12
|Аргентина
|L
|x
|L
|L
|0-3
|2-7
|7-16
Италия – Швеция – 2:1
Маттео Берреттини (Италия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4
Микаэль Имер (Швеция) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:3
Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Италия) – Андре Горанссон / Элиас Имер (Швеция) – 7:6, 6:2
Группа B
|Команда
|SPA
|KOR
|SRB
|CAN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|W
|W
|L
|2-1
|7-2
|16-8
|Канада
|W
|W
|L
|x
|2-1
|5-4
|11-12
|Сербия
|L
|W
|x
|W
|2-1
|4-5
|10-10
|Южная Корея
|L
|x
|L
|L
|0-3
|2-7
|7-14
Испания – Южная Корея – 3:0
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 6:1, 6:3
Карлос Алькарас (Испания) – Сун Ву Квон (Южная Корея) – 6:4, 7:6
Марсель Гранольерс / Педро Мартинес (Испания) – Джи Сон Нам / Мин Гю Сонг (Южная Корея) – 7:5, 3:6, 6:1
Группа C
|Команда
|FRA
|GER
|AUS
|BEL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Австралия
|W
|L
|x
|W
|2-1
|6-3
|12-8
|Германия
|W
|x
|W
|W
|3-0
|6-3
|13-9
|Франция
|x
|L
|L
|W
|1-2
|4-5
|12-10
|Бельгия
|L
|L
|L
|x
|1-2
|2-7
|6-16
Германия – Австралия – 2:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 7:5
Танаси Коккинакис (Австралия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6, 6:1
Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4
Группа D
|Команда
|USA
|GBR
|KAZ
|NED
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Нидерланды
|W
|W
|W
|x
|3-0
|6-3
|14-9
|США
|x
|W
|W
|L
|2-1
|5-4
|11-12
|Великобритания
|L
|x
|W
|L
|1-2
|4-5
|11-12
|Казахстан
|L
|L
|x
|L
|0-3
|3-6
|10-13
Великобритания – Казахстан – 2:1
Энди Маррей (Великобритания) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:3
Джо Солсбери / Нил Скупски (Великобритания) – Александр Бублик / Александр Недовесов (Казахстан) – 7:6, 6:7, 7:6