Кубок Дэвиса. Германия победила Австралию, Испания – Южную Корею, Италия – Швецию, Великобритания – Казахстан

Закончился групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал вышли две команды из каждой группы.

В плей-офф пробились Италия и Хорватия, Испания и Канада, Австралия и Германия, Нидерланды и США.

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты Италия x W W W 3-0 7-2 16-7 Хорватия L W x W 2-1 5-4 12-10 Швеция L W L x 1-2 4-5 10-12 Аргентина L x L L 0-3 2-7 7-16

Италия – Швеция – 2:1

Маттео Берреттини (Италия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4

Микаэль Имер (Швеция) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:3

Симоне Болелли / Фабио Фоньини (Италия) – Андре Горанссон / Элиас Имер (Швеция) – 7:6, 6:2

Группа B

Команда SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты Испания x W W L 2-1 7-2 16-8 Канада W W L x 2-1 5-4 11-12 Сербия L W x W 2-1 4-5 10-10 Южная Корея L x L L 0-3 2-7 7-14

Испания – Южная Корея – 3:0

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 6:1, 6:3

Карлос Алькарас (Испания) – Сун Ву Квон (Южная Корея) – 6:4, 7:6

Марсель Гранольерс / Педро Мартинес (Испания) – Джи Сон Нам / Мин Гю Сонг (Южная Корея) – 7:5, 3:6, 6:1

Группа C

Команда FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты Австралия W L x W 2-1 6-3 12-8 Германия W x W W 3-0 6-3 13-9 Франция x L L W 1-2 4-5 12-10 Бельгия L L L x 1-2 2-7 6-16

Германия – Австралия – 2:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Макс Перселл (Австралия) – 6:1, 7:5

Танаси Коккинакис (Австралия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6, 6:1

Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4

Группа D

Команда USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты Нидерланды W W W x 3-0 6-3 14-9 США x W W L 2-1 5-4 11-12 Великобритания L x W L 1-2 4-5 11-12 Казахстан L L x L 0-3 3-6 10-13

Великобритания – Казахстан – 2:1

Энди Маррей (Великобритания) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:3

Александр Бублик (Казахстан) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:3

Джо Солсбери / Нил Скупски (Великобритания) – Александр Бублик / Александр Недовесов (Казахстан) – 7:6, 6:7, 7:6