Ига Швентек: «Меня восхищает Серена. Она уже столько лет выступает в статусе мамы, и бизнес-сторона ее карьеры тоже впечатляет»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что восхищается Сереной Уильямс.

Ее спросили, с каких игроков можно брать пример в плане совмещения спортивной карьеры и активностей за пределами корта.

«Я бы сказала, что у всех великих игроков есть этот баланс. Но мне в первую очередь приходит на ум Серена – она уже столько лет выступает в статусе мамы, и бизнес-сторона ее карьеры тоже впечатляет. Никто в женском спорте не делал это как она, так что, конечно, она невероятный пример для подражания и восхищения».

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