Швентек о фото с Сереной: «Главный момент моего дня»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что ей удалось сфотографироваться с Сереной Уильямс. Ранее полька рассказывала, что стесняется подойти к 23-кратной чемпионке «Больших шлемов», которая в ближайшее время завершит карьеру.
«🤩 Что ж... Это главный момент моего дня.
Поздравляю с потрясающим путешествием и легендарной карьерой, Серена. Очень уважаю тебя за все, что ты сделала для нашего спорта».
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