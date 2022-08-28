Швентек о фото с Сереной: «Главный момент моего дня»

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Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что ей удалось сфотографироваться с Сереной Уильямс. Ранее полька рассказывала, что стесняется подойти к 23-кратной чемпионке «Больших шлемов», которая в ближайшее время завершит карьеру.

 

«🤩 Что ж... Это главный момент моего дня.

Поздравляю с потрясающим путешествием и легендарной карьерой, Серена. Очень уважаю тебя за все, что ты сделала для нашего спорта».

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