Халеп сделала ринопластику

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп сообщила, что перенесла операцию.

«Как некоторые, возможно, уже знают, на протяжении некоторого времени у меня проблемы с носом. Летом стало еще хуже, особенно в Вашингтоне.

Из-за этого мне становилось тяжело дышать, а ночью – еще тяжелее, когда приходилось бороться с заложенным носом. Только операция могла решить проблему. Доктор Даниэль Попеску провел ее и воспользовался этим, чтобы также сделать ринопластику.

Все прошло хорошо. Мне потребуется несколько недель отдыха, прежде чем я смогу вернуться к физическим нагрузкам. Скоро увидимся на корте», – написала Халеп в твиттере.

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