Чемпионская гонка WTA. Гауфф и Гарсия вошли в топ-5, Кудерметова – в топ-10

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По итогам US Open Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонку WTA, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Техасе.

WTA Race Singles

Положение на 12 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)* 9560
2 (2) Онс Жабер (Тунис) 4496
3 (4) Джессика Пегула (США) 3232
4 (6) Коко Гауфф (США) 2983
5 (9) Каролин Гарсия (Франция) 2896
6 (10) Арина Соболенко (Беларусь) 2871
7 (3) Дарья Касаткина (Россия) 2831
8 (5) Симона Халеп (Румыния) 2661
9 (7) Мария Саккари (Греция) 2358
10 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2313
11 (8) Паула Бадоса (Испания) 2264
12 (11) Мэдисон Киз (США) 2214
13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 2197
14 (16) Даниэль Коллинс (США) 2220
15 (13) Петра Квитова (Чехия) 1939

 

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