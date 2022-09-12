Чемпионская гонка WTA. Гауфф и Гарсия вошли в топ-5, Кудерметова – в топ-10

По итогам US Open Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонку WTA, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Техасе.

WTA Race Singles

Положение на 12 сентября 2022

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