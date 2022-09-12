Чемпионская гонка WTA. Гауфф и Гарсия вошли в топ-5, Кудерметова – в топ-10

По итогам US Open Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонку WTA, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Техасе.
WTA Race Singles
Положение на 12 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)*
|9560
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|4496
|3 (4)
|Джессика Пегула (США)
|3232
|4 (6)
|Коко Гауфф (США)
|2983
|5 (9)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2896
|6 (10)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|2871
|7 (3)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2831
|8 (5)
|Симона Халеп (Румыния)
|2661
|9 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|2358
|10 (12)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2313
|11 (8)
|Паула Бадоса (Испания)
|2264
|12 (11)
|Мэдисон Киз (США)
|2214
|13 (13)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2197
|14 (16)
|Даниэль Коллинс (США)
|2220
|15 (13)
|Петра Квитова (Чехия)
|1939
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