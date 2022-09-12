Алькарас стал лидером сезона по призовым – $7,4 млн

Теги US Open ATP призовые Карлос Алькарас Теннис

19-летний испанец Карлос Алькарас заработал 2,6 млн долларов за победу на US Open. Таким образом, его призовые за сезон составят 7,4 млн. По этому показателю он обошел Рафаэля Надаля и стал лидером сезона.

Всего за карьеру он заработал 9,1 млн долларов на корте. И Forbes предполагает, что еще 5 млн в год он зарабатывает за пределами корта.

В целом Алькарас единоличный лидер сезона не только по призовым, но и по:

• выигранным матчам – 51;

• победам над топ-10 – девять;

• титулам – пять;

• финалам – семь;

• очкам – 6460.

Он стал самым молодым №1 рейтинга ATP в истории.

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