Алькарас стал лидером сезона по призовым – $7,4 млн

19-летний испанец Карлос Алькарас заработал 2,6 млн долларов за победу на US Open. Таким образом, его призовые за сезон составят 7,4 млн. По этому показателю он обошел Рафаэля Надаля и стал лидером сезона.
Всего за карьеру он заработал 9,1 млн долларов на корте. И Forbes предполагает, что еще 5 млн в год он зарабатывает за пределами корта.
В целом Алькарас единоличный лидер сезона не только по призовым, но и по:
• выигранным матчам – 51;
• победам над топ-10 – девять;
• титулам – пять;
• финалам – семь;
• очкам – 6460.
Он стал самым молодым №1 рейтинга ATP в истории.
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