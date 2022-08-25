Медведев заработал $19,3 млн за последний год, Радукану и Алькарас дебютировали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков (Forbes)

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

Даниил Медведев вошел в десятку. Журнал оценил его заработок за последний год в 19,3 млн долларов.

Кроме того, в этом году в десятке два дебютанта – и Карлос Алькарас.

Полностью список выглядит так:

– 90 миллионов долларов (0 – на корте, 90 – за его пределами); – 56,2 млн (1,2 – на корте, 55 – за его пределами); – 35,1 млн (0,1 – на корте, 35 – за его пределами); – 31,4 млн (6,4 – на корте, 25 – за его пределами); – 27,1 млн (7,1 – на корте, 20 – за его пределами); Эмма Радукану – 21,1 млн (3,1 – на корте, 18 – за его пределами); Даниил Медведев – 19,3 млн (7,3 – на корте, 12 – за его пределами); – 13,2 млн (0,2 – на корте, 13 – за его пределами); – 12 млн (0,03 – на корте, 12 – за его пределами); Карлос Алькарас – 10,9 млн (5,9 – на корте, 5 – за его пределами).

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