Первая ракетка мира в финале обыграла №5 – 6:2, 7:6.

Полька выиграла третий «Большой шлем» в карьере и второй – в сезоне. В 2020-м и 2022-м она победила на .

Швентек – первая теннисистка с 2016-го, выигравшая больше одного «Шлема» за сезон. Тогда это сделала , победившая на и US Open.

Всего 21-летняя полька взяла 10-й титул в карьере, проведя 11-й финал. Она проиграла свой первый решающий матч на уровне , после чего выиграла 10 подряд, только на US Open отдав больше пяти геймов. В этом году у нее семь трофеев.

Победа над Жабер стала для Швентек 15-й в карьере в матчах с топ-10 и 10-й подряд. На US Open она прошла трех теннисисток десятки.

В понедельник у Швентек будет 10 365 очков в рейтинге WTA. Второе место займет Жабер с более чем двукратным отставанием – 5 090 очков.

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