Каспер Рууд: «После «Ролан Гаррос» думал, что это может быть мой единственный финал на «Больших шлемах». И вот я снова в финале. Словами не описать»

Норвежец Каспер Рууд прокомментировал выход в финал US Open. Он обыграл – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2.

«Я провел еще один отличный матч. В начале мы оба нервничали, обменивались брейками. Нужно учитывать, что для нас обоих это был, возможно, важнейший матч в карьере. Так что нервы совершенно понятны.

Мне повезло выиграть первый сет, это помогло успокоиться. Во втором и четвертом я играл феноменально. Карен прибавил в третьем. Так что инициатива переходила, как всего в пятисетовом формате.

Я так рад. После я был очень рад, но сохранял скромность и думал, что это может быть мой единственный финал на «Больших шлемах». Они нелегко даются. И вот пару месяцев спустя я снова в финале.

Словами не описать».

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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