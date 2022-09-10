Каспер Рууд: «После «Ролан Гаррос» думал, что это может быть мой единственный финал на «Больших шлемах». И вот я снова в финале. Словами не описать»

Норвежец Каспер Рууд прокомментировал выход в финал US Open. Он обыграл Карена Хачанова – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2.
«Я провел еще один отличный матч. В начале мы оба нервничали, обменивались брейками. Нужно учитывать, что для нас обоих это был, возможно, важнейший матч в карьере. Так что нервы совершенно понятны.
Мне повезло выиграть первый сет, это помогло успокоиться. Во втором и четвертом я играл феноменально. Карен прибавил в третьем. Так что инициатива переходила, как всего в пятисетовом формате.
Я так рад. После «Ролан Гаррос» я был очень рад, но сохранял скромность и думал, что это может быть мой единственный финал на «Больших шлемах». Они нелегко даются. И вот пару месяцев спустя я снова в финале.
Словами не описать».
Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош