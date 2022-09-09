Швентек о выходе в финал US Open, несмотря на проблемы с мячами и условиями: «Самые большие чемпионы умеют адаптироваться. Я тоже к этому стремлюсь»

Первая ракетка мира ответила, как успешное выступление на повлияло на ее доверие к себе. По ходу турнира полька жаловалась на женские мячи, которыми играют в Нью-Йорке.

– Мне стоит больше себе доверять. Да, я из тех, кто пока себе не доверяет (улыбается).

Я точно уверена в себе на грунте, возможно, и на других покрытиях. Я смирилась, что иногда себе не доверяю и, возможно, для этого мне нужно проявить себя против соперниц с мощными ударами или отыграться пару раз. Может, я из тех, кто никогда не будет себе доверять. На самом деле, мне все равно.

Не то чтобы это оборачивалось для меня каким-то негативом. Конечно, сомневаться не очень приятно, но еще это мотивирует прибавлять, учиться новым навыкам.

– Что чувствуете, выйдя в финал «Большого шлема», несмотря на то, что у вас не той уверенности, что была в начале сезоне?

– Я вижу, что проделанная работа принесла плоды. Несмотря на то, что я рано проиграла в Торонто и Цинциннати, я понимала, что возможности будут и нужно ими пользоваться, а не зацикливаться на поражениях.

Я очень рада, что приехала на турнир со свежей головой и была готова воспользоваться этими шансами. И что пусть не была в идеальной форме перед началом турнира, все равно прибавляла и показывала стабильный теннис.

Это лучшее. Например, на грунте я чувствую себя просто идеально. Но для меня самое приятное – победить, когда я не чувствую себя идеально. Это большое удовлетворение.

– Выход в финал повлиял на ваше отношение к тому, на что вы способны, независимо от мячей, условий, кортов и так далее?

– Да, так и есть. В Индиан-Уэллс была похожая ситуация, потому что там так сухо, что мне тоже было трудно контролировать мяч.

И в итоге я справилась, провела несколько трехсетовых матчей, но все же выиграла турнир. Мне это было нужно. Раньше я не умела побеждать, когда не чувствовала себя идеально.

Это здорово, потому что самые большие чемпионы умеют адаптироваться. Я тоже к этому стремлюсь.

– Жалеете, что рассказали, что ненавидите эти мячи, и об этом знали все ваши соперницы?

– Не знаю. Они мне до сих пор не нравятся, но я привыкла к этому стилю игры и сосредоточилась на ударах.

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