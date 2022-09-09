Швентек о Жабер: «Она вторая в гонке, хотя не заработала очков за финал «Уимблдона». Это показывает, как сильно она прогрессирует»

Первая ракетка мира ответила, с какими трудностями столкнется в финале против .

«Трудностей много, потому что она очень стабильный игрок и сейчас вторая в гонке. Она не заработала очков за финал . Но это показывает, как сильно она прогрессирует.

Ее стиль отличается от стиля большинства игроков. У нее отличные удары. Все это делает ее очень сложной соперницей.

Поэтому, наверное, наши матчи, всегда изматывающие и очень напряженные, даже если счет... Не знаю, какой был счет в Риме (6:2, 6:2 в пользу Швентек – Sports.ru), но помню, что матч получился очень напряженный, потому что много раз было «ровно».

Да, она сильная соперница и полностью заслуживает быть в финале. Думаю, будет отличная битва».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе