Швентек о Жабер: «Она вторая в гонке, хотя не заработала очков за финал «Уимблдона». Это показывает, как сильно она прогрессирует»

Первая ракетка мира Ига Швентек ответила, с какими трудностями столкнется в финале US Open против Онс Жабер.
«Трудностей много, потому что она очень стабильный игрок и сейчас вторая в гонке. Она не заработала очков за финал «Уимблдона». Но это показывает, как сильно она прогрессирует.
Ее стиль отличается от стиля большинства игроков. У нее отличные удары. Все это делает ее очень сложной соперницей.
Поэтому, наверное, наши матчи, всегда изматывающие и очень напряженные, даже если счет... Не знаю, какой был счет в Риме (6:2, 6:2 в пользу Швентек – Sports.ru), но помню, что матч получился очень напряженный, потому что много раз было «ровно».
Да, она сильная соперница и полностью заслуживает быть в финале. Думаю, будет отличная битва».