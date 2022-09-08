Ольга Савчук: «Очень расстроена, что россиян и белорусов допустили на US Open»

Теги US Open Уимблдон ATP WTA Ольга Савчук Арина Соболенко Теннис

Капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Ольга Савчук прокомментировала то, что россиян и белорусов допустили на US Open. Савчук помогает Каролине Плишковой и сидела в ее ложе во время четвертьфинала против Арины Соболенко.

«Я стараюсь об этом больше не думать, когда смотрю матчи. Потому что это меня очень-очень расстраивает. Я понимаю, что тяжело и дальше жить, постоянно об этом думая. Мы не можем изменить принятые решения, мы их не контролируем.

[После того, как россиян и белорусов не допустили на «Уимблдон»], мы все написали благодарности организаторам и директору турнира. Я лично с ним разговаривала.

Я была очень расстроена, что их допустили на US Open».

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