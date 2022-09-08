Фрэнсис Тиафу: «Все любят историю Золушки. Я пытаюсь ее написать»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал слова мамы, которая в матче с Рафаэлем Надалем просила его не обращать внимания на звездный статус испанца.

– Она говорит это перед каждым матчем (смех).

– Как она помогает вам сохранять позитивный настрой?

– Она моя самая главная болельщица. Мама мало что знает о теннисе. Но она такая: выиграл – молодец, проиграл – все в порядке, идем дальше.

В общем, моя семья, моя команда, они очень позитивные. Они дарят много положительной энергии, хотят, чтобы я выходил на корт и выкладывался на полную, играл на победу, но принимал любой результат.

Фрэнсис Тиафу: «Папа был подсобным рабочим, а мама – медсестрой. У меня была огромная страсть к теннису. Даже не для себя, а для родителей»

– Насколько вы цените поддержку и внимание зрителей?

– Да, это любовь, чувак. Я правда это ценю, это дарит мне эмоции. Видеть, как люди выкрикивают твое имя, что им нравится то, что ты делаешь. Это потрясающе.

Все любят историю Золушки. Я пытаюсь ее написать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе