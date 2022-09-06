Фрэнсис Тиафу: «Папа был подсобным рабочим, а мама – медсестрой. У меня была огромная страсть к теннису. Даже не для себя, а для родителей»

Фрэнсис Тиафу рассказал, как начинался его путь в теннисе. На US Open американец второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

«Я сын иммигрантов, мои родители родились и выросли в Сьерра-Леоне. Они переехали в Штаты в конце 80-х или начале 90-х. Они познакомились здесь, потом у них родились я и мой брат-близнец. Папа был подсобным рабочим, а мама – медсестрой. Она работала в двух местах, брала сверхурочные по ночам.

Да, то, что мы играли в теннис, позволило нам выбиться в люди. Отец тоже был вовлечен в процесс. Но никто такого не ожидал. Когда мы только начали заниматься теннисом, папа говорил: «Было бы здорово, если бы вы смогли это использовать для получения стипендии в университете». Сами мы не смогли бы себе позволить учебу в университете, поэтому теннис был единственным выходом.

Когда я был маленьким, Серена и Винус уже играли финалы «Больших шлемов». И я представлял себе, каково это – играть на «Уимблдоне», на стадионе Артура Эша и всякое такое.

У меня была огромная страсть к теннису. Даже не для себя, а для родителей. Они видели мои большие победы, но наблюдать, как я выигрываю у Рафы Надаля – игрока запредельного уровня – это нечто. Не представляю, что творилось у них в голове.

Думаю, они запомнят сегодняшний день на всю жизнь».

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