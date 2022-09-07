Тренер игрока, снятого с «Челленджера» за душ во время туалетного перерыва: «Он не принимал душ, а просто полил водой грязное место, на которое упал»

Тренер игрока, снятого с «Челленджера», опроверг, что тот принимал душ во время перерыва. Хавьер Марти, работающий с Николасом Морено де Албораном, прокомментировал ситуацию.

«Между вторым и третьим сетом Нико взял перерыв. Оказалось, что вся нижняя часть тела и район ягодиц были чем-то испачканы. Он решил не вытираться полотенцем, а пошел в душ и немного полил себя водой.

Конечно, в кабинку заходишь голым, и Дельбонис сказал, что он принимает душ. Но это не так, и там были свидетели. А судьи не стали разбираться в деталях. Они увидели включенный душ и решили его снять.

Но я хочу, чтобы все знали, что Нико не принимал душ. Он просто полил водой грязное место, на которое упал тремя минутами ранее. Не было смысла пытаться убрать всю эту грязь полотенцем».

Ходить в туалет обязательно, когда берешь туалетный перерыв – за этим в теннисе следят судьи. Да, все настолько нелепо

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