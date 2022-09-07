Игрока дисквалифицировали с «Челленджера», потому что он принял душ во время туалетного перерыва

311-я ракетка мира Николас Морено де Алборан был дисквалифицирован с «Челленджера» в Севилье.

Американец играл с Федерико Дельбонисом и при счете 5:7, 7:6 взял туалетный перерыв, по ходу которого решил принять душ. Судьи за это сняли его с матча, потому что в правилах написано, что «туалетный перерыв не может использоваться в каких-либо других целях», кроме похода в туалет.

Ходить в туалет обязательно, когда берешь туалетный перерыв – за этим в теннисе следят судьи. Да, все настолько нелепо

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