Берреттини о поражении от Рууда: «В самый важный момент я провел худший день на турнире»

Маттео Берреттини прокомментировал поражение от Каспера Рууда в четвертьфинале US Open. Итальянец уступил 1:6, 4:6, 6:7.

– Думаю, он хорошо начал, и я ему в этом помог. Он провел хороший матч, а я – плохой.

Мне нечего сказать, кроме того, что в самый важный момент я провел худший день на турнире. Я боролся, но этого было недостаточно. Я не чувствовал своей игры, не был готов психологически. А он чувствовал себя отлично.

Как он уже сказал, дело в нас обоих. Он играл очень хорошо, а я очень плохо (улыбается).

– Считаете ли вы, что Каспер сильно прибавил в игре на харде по сравнению с вашим прошлым матчем два года назад?

– Да, безусловно. Он прибавил на всех покрытиях. Более того, он, возможно, станет №1. Сейчас он играет на более высоком уровне.

Отмечу его подачу, прием и вариативность. Единственное, ему становится тяжелее, когда мяч летит быстрее.

Сегодня нам обоим нужно было время, чтобы адаптироваться и войти в игру. Но когда это случилось, он заиграл очень уверенно, особенно с бэкхенда, где он вообще не теряет корт. С форхенда он также эффективен и очень точен.

Своей игрой мы подталкиваем друг друга становиться лучше. Сейчас он более цельный игрок в том, что касается ударов и прочего.

Рууд обводит сетку с приема (так делал только Медведев) и кладет идеальные твинеры. Но не считает себя ярким игроком

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