Гулбис – судье после предупреждения за выкрик «Камон»: «Это спорт или аристократический ужин?»

Латвиец Эрнест Гулбис в финале квалификации «Челленджера» в Триесте (Италия) в матче против Маттео Мартино (6:3, 6:4) поспорил с судьей на вышке. Тот вынес ему предупреждение за чересчур громкий, по его мнению, выкрик «Камон».

Гулбис начал спорить: «За что? Я сделал дропшот, а он начал что-то говорить. Что я должен был сделать?»

Судья ответил: «Если что-то не так, это нужно обсуждать со мной. Нельзя делать то, что ты сделал».

Гулбис: «Я не могу посмотреть кому-то в глаза и сказать «Камон»? Окей, разговор окончен».

Когда Гулбис сел на скамейку, он продолжил: «Парень плачется весь матч, а мне дают предупреждение за «Камон». Это спорт или аристократический ужин?»

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