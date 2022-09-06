US Open: Онс Жабер — Айла Томлянович прямая трансляция

В сетке женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису начинаются четвертьфинальные матчи. В первом сегодня, 6 сентября, выйдут на корт представительница Туниса Онс Жабер и австралийская теннисистка Айла Томлянович. Матч пройдет на центральном корте — стадионе имени Артура Эша. Начало в 21:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Онс Жабер на данный момент пятая ракетка мира. В ее послужном списке есть финал мэйджора, в этом году она добралась до решающего матча на Уимблдоне. Но несмотря на многочисленные авансы, выиграть турнир Большого шлема ей пока не удается. На US Open она предприняла новую попытку. Онс начала турнир с победы над Мэдисон Бренгл в двух сетах. Во втором круге была сильнее Элизабет Мандлик, в третьем вынудила в трех сетах зачехлить ракетку Шелби Роджерс. В предыдущем матче ей противостояла россиянка вероника Кудерметова. В итоге победа Жабер — 7 : 6 (7 : 1), 6 : 4.

Наверняка немногие ожидали увидеть Айлу Томлянович на этой стадии турнира, но она опровергает все прогнозы скептиков. Чего только стоит победа в третьем круге над Сереной Уильямс или до этого во втором круге над Барборой Крейчиковой. При этом не стоит забывать, что в мировом рейтинге Айла на 46-й позиции. В первом круге она переиграла юную россиянку Элину Аванесян, а в предыдущем ее соотечественницу Людмилу Самсонову. Для Томлянович на этом турнире нет авторитетов.

Соперницы встречались между собой дважды, и оба раза побеждала Онс Жабер. Не удивительно, что учитывая победы и текущий рейтинг, букмекеры считают фаворитом спортсменку из Туниса. На ее победу «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,47, а на победу австралийки коэффициент 2,70.

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