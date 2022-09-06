US Open: Кори Гауфф — Каролин Гарсия прямая трансляция

Во втором по счету четвертьфинале женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису сыграют американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия. Матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное начало поединка в 02:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет увидеть на сайте Sports.ru.

Кори Гауфф одна из самых молодых и подающих надежды теннисисток в мировом туре. Она является второй ракеткой США, уступая лишь Джессике Пегуле, а в рейтинге WTA находится на 12-й строчке. Уже в этом году она играла в финале Roland Garros, а на Уимблдоне и Australian Open доходила до четвертого круга. На текущем турнире она по очереди одолела сопротивление Леолии Жанжан, Елены Габриэлы Русе, Мэдисон Киз и Чжан Шуай. Все свои победы Кори одержала в двух сетах и лишь во втором круге пришлось играть тай-брейк.

Француженка Каролин Гарсия старше своей соперницы на десять лет. Уступает она и в мировом рейтинге, находясь на 17-й позиции. Ранее на турнирах Большого шлема ей никогда не удавалось преодолеть четвертьфинальный барьер. В 2017 году она добралась до ¼ финала Roland Garros. Всех своих соперниц на US Open Каролин также обыграла в двух сетах. В первом круге француженка оказалась сильнее россиянки Камиллы Рахимовой, во втором взяла верх над Анной Калинской, затем над Бьянкой Андрееску и в четвертом круге победила Элисон Риск.

Ранее соперницы встречались между собой дважды. Встречи эти проходили на хардовом покрытии и оба раза не без труда победила Кори Гауфф. Но фаворитом у букмекеров считается Гарсия. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,78, на выигрыш Гауфф коэффициент 2,04.

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