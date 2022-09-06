US Open: Карен Хачанов — Ник Кирьос прямая трансляция

Российский теннисист Карен Хачанов смог впервые в своей карьере пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче за выход в полуфинал в ночь с 6 на 7 сентября он сыграет с опытным австралийцем Ником Кириосом. Матч состоится на стадионе имени Артура Эша, ориентировочное начало поединка в 03:15 по московскому времени. Прямую трансляцию все желающие смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен подошел к турниру в Нью-Йорке в очень хорошей форме, об этом говорят его результаты. Мы привыкли, что Хачанов может пройти два-три круга, а потом проиграть более рейтинговому теннисисту. Опасения были и сейчас. В первом круге победа над спортсменом из Соединенных Штатов Денисом Кудлой, во втором над бразильцем Тьяго Семедо Монтейро. В обоих матчах пришлось сыграть четыре сета. В третьем круге соперник россиянина Джек Дрэйпер не закончил матч из-за травмы. А дальше предстоял поединок с испанцем Пабло Каррено-Бустой. Теннисистам пришлось сыграть пять партий, и в концовке россиянин оказался сильнее.

Ник Кириос занимает 25 позицию мирового рейтинга, он располагается на десять строк ниже Каррено-Бусты, но это еще ни о чем не говорит. В последнее время Ник показывает теннис очень высокого уровня, наслаждаясь игрой. В Лондоне на Уимблдоне он дошел до финала и не прочь как минимум повторить тот успех. По пути в четвертьфинал он по очереди обыграл Танаси Коккинакиса, Бенжамена Бонзи и Джеффри Джона Вульфа. Самым сложным его соперником стала первая ракетка мира Даниил Медведев, но Кириос знает как с ним играть, и в результате взял верх в четырех сетах.

Хачанов и Кириос встречались между собой три раза, дважды побеждал Карен, и всегда эти поединки носили упорный характер. Букмекеры отдают предпочтение австралийцу. На его победу «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,20, выигрыш россиянина оценивается коэффициентом 4,60.

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