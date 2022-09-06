Хачанов — Кирьос прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Во втором мужском четвертьфинале на Открытом чемпионате США по теннису на корт стадиона имени Артура Эша в ночь с 6 на 7 сентября выйдут россиянин Карен Хачанов и австралиец Ник Кириос. Начало матча не ранее 03:15 по московскому времени.

Карен Хачанов находится в отличной форме, что и доказали четыре его предыдущие поединка на турнире, правда, один с Джеком Дрэйпером не завершился из-за травмы соперника. Карен добился на US Open наивысшего достижения в карьере — выхода в ¼ финала. Теперь можно подумать о большем. Но Ник Кириос, наверное, самый сильный соперник из тех, с кем пришлось сыграть россиянину на турнире. Австралиец в четвертом круге обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева. Впрочем, сам он на пресс-конференции признал, что рейтинги не имеют значения.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 31

победы/поражения Хачанова в 2022 году — 30/20

победы/поражения Хачанова на харде — 16/10

рейтинг ATP Кириоса — 25

победы/поражения Кириоса в 2022 году — 35/9

победы Кириоса на харде — 21/5

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Кириос

Статистика на стороне Кириоса, он проводит, пожалуй, один из лучших своих сезонов в карьере. В этом году на турнирах ATP, включая Большой шлем, он семь раз играл в ¼ финала и пять раз выходил победителем этих матчей. Карен Хачанов может похвастаться отличной игрой против сильно подающих игроков, каким является Кириос. Из десяти таких последних поединков россиянин выиграл семь.

Статистика личных встреч Хачанов — Кириос

Теннисисты играли между собой три раза, включая встречу на юниорском грунтовом турнире в 2013 году. Дважды выигрывал Хачанов. На харде у соперников паритет — по одной победе. Каждый раз их встречи носят упорный характер.

Прогноз на матч Хачанов — Кириос

Непредсказуемый матч. Все цифры в этом году на стороне Кириоса, но в момент выхода спортсменов на корт про них забудут. Букмекеры тоже ориентируются на статистику и считают австралийца фаворитом. «Лига Ставок» предлагает на его успех коэффициент 1,23, выигрыш Хачанова оценивается коэффициентом 4,20.

Наш прогноз: если матч затянется, то Карен вполне может переломить его в свою пользу. Наверняка в каких-то сетах нас ждут тай-брейки. Кириос похоже научился справляться с нервами, и если они вновь его не подведут, он одержит победу в четырех сетах.