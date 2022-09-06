Рууд — Берреттини прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини открывают серию четвертьфинальных матчей на Открытом чемпионате США по теннису в мужском одиночном разряде. Встреча теннисистов состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе имени Артура Эша, начало поединка в 19:00 по московскому времени.

Каспер Рууд впервые дошел до стадии ¼ финала на US Open, а высшее его достижения не турнирах Большого шлема — финал Roland Garros в 2022 году. Некоторые считают, что пик формы у норвежца прошел, но он будет доказывать обратное. Путь Маттео Берреттини в четвертьфинал сложился несколько тяжелее, поскольку уровень соперников был выше, нежели у Каспера. Высшее достижение итальянца на Открытом чемпионате США — выход в полуфинал в 2019 году.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рууд — 7

победы/поражения Рууда в 2022 году — 43/16

победы/поражения Рууда на харде — 15/5

рейтинг ATP Берреттини — 14

победы/поражения Берреттини в 2022 году — 25/9

победы Берреттини на харде — 12/7

Факты и статистика перед матчем Рууд — Берреттини

Для Маттео Берреттини не вполне успешно складываются матчи с теннисистами из ведущей десятки рейтинга ATP. Из десяти последних матчей со статусными соперниками он проиграл шесть. Каспер Рууд обычно отлично умеет справляться с сильно подающими игроками. В последних таких десяти встречах он одержал семь побед.

Статистика личных встреч Рууд — Берреттини

Теннисисты пересекались в различных турнирах пять раз. Трижды в этих матчах победил норвежец, две победы на счету итальянца. На харде они провели только один поединок два года назад, сильнее в нем оказался Берреттини.

Прогноз на матч Рууд — Берреттини

Спортсмены в личном противостоянии выигрывают друг у друга по очереди. В последний раз победу одержал Каспер Рууд. Впрочем, шансы на победу у обоих одинаковые, так считают и букмекеры. «Лига Ставок» предлагает на победу Берреттини коэффициент 1,88, на победу Рууда — 1,93.

Наш прогноз: оба теннисиста опытные, оба знают как побеждать в решающих поединках, матч наверняка может затянуться на все пять сетов, в решающем отдаем предпочтение итальянцу.

Где смотреть US Open 2022