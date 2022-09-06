18-летняя Гауфф дебютирует в топ-10

18-летняя американка Кори Гауфф по итогам US Open впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга.
В живом рейтинге она стоит восьмой, и после вылета Даниэль Коллинс на US Open остались две теннисистки, которые теоретически могут ее обойти, – Каролин Гарсия и Каролина Плишкова. Так что из топ-10 финалистку «Ролан Гаррос» уже не вытеснят.
В понедельник Гауфф будет стоять в топ-10 и в одиночном рейтинге, и в парном. В паре она на данный момент первая ракетка мира, но потеряет эту позицию после US Open.
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