18-летняя Гауфф дебютирует в топ-10

18-летняя американка по итогам US Open впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга.

В живом рейтинге она стоит восьмой, и после вылета на US Open остались две теннисистки, которые теоретически могут ее обойти, – и . Так что из топ-10 финалистку уже не вытеснят.

В понедельник Гауфф будет стоять в топ-10 и в одиночном рейтинге, и в парном. В паре она на данный момент первая ракетка мира, но потеряет эту позицию после US Open.

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