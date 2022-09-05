Норри о поражении от Рублева: «Андрей не делал мне никаких подарков, играл очень надежно. А я был слишком расслаблен»

Девятая ракетка мира прокомментировал поражение от – 4:6, 4:6, 4:6 в четвертом круге US Open.

«По-моему, я очень хорошо начал, был спокоен, хорошо играл и подавал. Может быть, оказался слишком расслаблен и неэнергичен. Не знаю почему. В других матчах я очень нервничал, был напряжен, но использовал это в свою пользу, чтобы завестись.

Во втором сете был период, когда я не мог пробить с бэкхенда, много ошибался. На меня это не похоже. Обычно на бэкхенд я могу положиться. Не знаю, сколько ошибок было, но наверняка намного больше, чем в других матчах.

И Андрей не делал мне никаких подарков, играл очень надежно. Нужно отдать ему должное.

У меня был шанс, когда я сломал ракетку, завелся и начал намного лучше двигаться (это произошло при счете 2:3 в третьем сете, после чего Норри взял два гейма подряд – Sports.ru). Наверное, это был лучший отрезок матча».

Рублев – второй игрок из России в 1/4 финала US Open. Ему не помешали ни жарища, ни дождь, ни вареный Норри

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