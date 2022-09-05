Томлянович о том, как восстановилась после победы над Сереной: «Не хотела останавливаться. Я думала, что заслуживаю большего»

Айла Томлянович рассказала, как справилась с эмоциями после победы над Сереной Уильямс в третьем круге US Open. В четвертом раунде она прошла Людмилу Самсонову, отыграв восемь сетболов в первой партии.
«Было непросто, потому что многие ко мне подходили, что-то говорили. И это было очень приятно, но отнималось силы.
Однако у меня было очень сильное желание пройти дальше, я не хотела останавливаться. Я думала, что заслуживаю большего. Хотела большего.
И я работала, потому что способна на большее».
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