Томлянович о том, как восстановилась после победы над Сереной: «Не хотела останавливаться. Я думала, что заслуживаю большего»

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Айла Томлянович рассказала, как справилась с эмоциями после победы над Сереной Уильямс в третьем круге US Open. В четвертом раунде она прошла Людмилу Самсонову, отыграв восемь сетболов в первой партии.

«Было непросто, потому что многие ко мне подходили, что-то говорили. И это было очень приятно, но отнималось силы.

Однако у меня было очень сильное желание пройти дальше, я не хотела останавливаться. Я думала, что заслуживаю большего. Хотела большего.

И я работала, потому что способна на большее».

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