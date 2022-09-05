Томлянович о том, что отыграла у Самсоновой 8 сетболов: «Я бы не переживала, даже если бы проиграла сет. Чувствовала, что все равно прибавляю»

46-я ракетка мира прокомментировала победу над в 1/8 финала (7:6, 6:1). В первом сете австралийка спасла восемь сетболов.

– Она только что взяла два титула, уверенно обыгрывала соперниц.

Проиграв ей в Вашингтоне я подумала, что сделала не так уж много ошибок, но довольно легко проиграла третий сет. Я знала, что для сегодняшней победы потребуется многое. Плюс, она играет так, что мне немного некомфортно.

Но сегодня я нашла способ ее одолеть. Кроме того, это разные ситуации – играть с кем-то на «Шлеме» и на обычном турнире. Может, сегодня я чуть лучше справилась. Вот и все.

– Восемь сетболов в первом сете.

– Их было восемь?

Не знаю, все было как в тумане. Я лучше заиграла по ходу матча, так что не переживала бы, даже если бы проиграла сет. Чувствовала, что все равно прибавляю, поэтому особо не беспокоилась.

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