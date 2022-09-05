Томлянович прервала 13-матчевую серию побед Самсоновой. В первой партии она отыграла 8 сетболов

В четвертом круге US Open Айла Томлянович обыграла Людмилу Самсонову – 7:6, 6:1. Австралийка прервала серию россиянки, по ходу которой та выиграла 13 матчей и 18 сетов подряд.
В первой партии Томлянович уступала 3:5, но отыграла брейк, а при счете 4:5 взяла почти 20-минутный гейм на подаче, по ходу которого отыграла семь сетболов. Потом она отыграла еще один сетбол на тай-брейке.
За счет этой победы Томлянович третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Два последних сезона она доходила до этой стадии на «Уимблдоне».
За место в полуфинале австралийка – в третьем раунде, вероятно, завершившая карьеру Серены Уильямс – сыграет с Вероникой Кудерметовой или Онс Жабер.
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