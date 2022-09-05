US Open: Рафаэль Надаль — Фрэнсис Тиафу прямая трансляция

Сегодня, 5 сентября, третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поборется с американцем Фрэнсисом Тиафу за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Матч состоится в рамках дневной программы турнира. Он пройдет вторым запуском на центральном корте — стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное начало поединка в 20:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча Надаль – Тиафу посмотреть онлайн бесплатно можно будет на сайте Sports.ru.

Рафаэль Надаль пытается выиграть US Open в пятый раз за карьеру и тем самым обновить рекорд по числу титулов Большого шлема. На его счету сейчас 22 таких победы. Если в первых двух кругах он заканчивал свои матчи в четырех сетах, сначала Ринки Хиджикатой из Японии, а затем с Фабио Фоньини из Италии, то в третьем круге не испытал никаких проблем в матче с французским теннисистом Ришаром Гаске. Победа — 6 : 0, 6 : 1, 7 : 5.

Фрэнсис Тиафу на данный момент вторая ракетка США и 26-я в мировом рейтинге ATP. Три года подряд на Открытом чемпионате США по теннису он выходит в четвертый круг, но преодолеть этот барьер не может. Все свои поединки на текущем турнире Фрэнсис заканчивал в трех сетах, одолев по очереди Маркоса Гирона, Джейсона Кублера и Диего Шварцмана. При этом из девяти сетов в общей сложности в четырех случаях судьба партии решалась на тай-брейке.

Ранее соперники встречались дважды, и оба раза выигрывал Надаль. Тиафу не смог взять в этих поединках ни одного сета. Сейчас вновь букмекеры отдают преимущество испанцу. В частности, «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,18, выигрыш американца оценивается коэффициентом 4,90.

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