US Open: Андрей Рублев — Кэмерон Норри прямая трансляция

Российский теннисист Андрей Рублев сегодня, 5 сентября, постарается повторить свое лучшее достижение на Открытом чемпионате США по теннису — выход в четвертьфинал. На пути Андрея спортсмен из Великобритании Кэмерон Норри.

Матч соперников откроет игровую программу дня. Он пройдет на стадионе имени Луи Армстронга. Начало в 18:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию матча Рублев – Норри на US Open можно будет посмотреть онлайн бесплатно на сайте Sports.ru.

От России от US Open осталось только два представителя. Карен Хачанов накануне смог выйти в 1/4-финала. То же постарается сделать Рублев. Турнирный путь Андрея в этот раз складывался совсем непросто. В первом круге он в пяти партиях обыграл сербского спортсмена Ласло Дьере. В следующем матче легко в трех партиях корейца Квон Сон У. В предыдущем поединке с Денисом Шаповаловым из Канады все до последнего момента висело на волоске. Победил россиянин в пяти партиях на тай-брейке. Напомним, в рейтинге ATP Рублев занимает 11-ю позицию.

Кэмерон Норри — первая ракетка Великобритании. В мировом рейтинге он находится на девятой строке. На данном турнире он добился своего высшего достижения на US Open, выйдя в четвертый круг. В первом матче он обыграл Бенуа Пэра, во втором круге также взял верх Жоау Соузой. Наконец, в предыдущем матче оказался сильнее норвежца Хольгера Руне. Каждый свой матч Норри заканчивал в трех сетах.

Соперники встречались между собой дважды и по разу обыгрывали друг друга. Букмекеры считают фаворитом Кэмерона. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,65, успех Рублева оценивается коэффициентом 2,25.

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