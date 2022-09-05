Маргарет Корт о том, что ее считают менее великой, чем Серену: «Она играла на 7 лет дольше меня. И не выигрывала «Шлемов» после рождения дочери»

24-кратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, как относится к тому, что Серену Уильямс называют величайшей теннисисткой в истории.

«Серена играла на семь лет дольше меня. Я ушла еще до 35. Люди забывают, что я делала двухлетний перерыв. Впервые я ушла из спорта, как и , в 25 лет и думала, что никогда не вернусь в теннис. Я вышла замуж, родила ребенка, но потом провела один из своих лучших сезонов, когда выиграла 24 из 25 турниров.

Я вернулась после рождения двух детей! После рождения первого ребенка я выиграла три из четырех «Шлемов». А Серена не выиграла ни одного.

Я 11 раз выигрывала . Я часто слышу, как [ ] говорит, что в первые годы моей карьеры люди не приезжали в Австралию. Но Мария Буэно, первая ракетка мира, приезжала. Приезжали Кристин Трумэн, Энн Хейдон, Дарлин Хард. Кроме того, в Австралии были замечательные игроки. У нас было пять девушек в топ-10. Лесли Боури дважды выиграла . Сегодня многие австралийские девушки не проходят дальше 1/4 или 1/2 финала.

Я бы с удовольствием поиграла в эту эпоху – мне кажется, она намного проще. Как бы я хотела брать с собой семью или друзей. Но нет, нужно было ездить одной или со сборной. Люди не видят всего этого. Как любители мы должны были играть каждую неделю, потому что у нас не было денег. Теперь можно улететь, когда захочешь, и вернуться, когда захочешь.

Мы уезжали на 10 месяцев. Вот почему я впервые ушла в 1965 году – я тосковала по дому. Тебя могут окружать люди, но это не то же самое, что быть рядом со своей семьей. С нами не было ни психологов, ни тренеров. Это совершенно другой мир. Для меня разочарование, что нынешние игроки не чтят прошлое тенниса».

Серена Уильямс – величайшая в истории?

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