Гауфф о минусах жизни в туре: «Пропускаю так много концертов. Пропустила The Weeknd, пропустила Bad Bunny»

18-летняя назвала плюсы и минусы жизни в теннисном туре.

«Лучшее – это реакция людей при встрече. Это каждый раз заставляет меня задуматься. Не хочу принимать это как должное, особенно когда речь о детях.

Кажется, после моего третьего круга девочка начала плакать, когда я подписала ей мяч. Я ее обняла и тоже чуть не расплакалась. Никогда не думала, что смогу так повлиять на человека. Я знаю, что теперь это множество людей. Это лучшее.

Если честно, есть и минусы. Ты каждую неделю многое теряешь (улыбается). Но я думаю, что плюсы перевешивают минусы. Думаю, единственный минус в том, что я пропускаю так много концертов. Пропустила The Weeknd, пропустила Bad Bunny. Я столько их пропустила. Это единственный минус».

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