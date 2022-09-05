Гарсия о спорах по поводу мячей US Open: «Мне они нравятся. Но я не играла мужскими, так что не могу оценить разницу»

поучаствовала в дискуссии по поводу мячей . На летних турнирах в Северной Америке мужчины и женщины играют разными мячами, и с критиковали мячи, которые используются для .

«Так было все время, что я играю в теннис в США. И мне эти мячи нравятся. Но я не могу оценивать другие, потому что мужскими я никогда не играла. Я не знаю, как они летят.

Наверное, тоже хорошие мячи – иначе их бы здесь не использовали. Но я не могу оценить разницу, потому что я ими не играла».

Только в США мужчины и женщины играют в теннис разными мячами. Даже турниры не знают почему

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