US Open: Людмила Самсонова — Айла Томлянович прямая трансляция

Российская теннисистка Людмила Самсонова продолжает победное шествие на кортах Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня, 4 сентября, в рамках четвертого круга она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Матч пройдет на стадионе имени Луи Армстронга. Ориентировочное начало поединка не ранее 23:15 по московскому времени. Следить за его ходом можно будет благодаря прямой видеотрансляции на сайте Sports.ru.

Выйдя в четвертый круг US Open, Людмила Самсонова уже добилась своего самого большого успеха на этом турнире. Ранее так далеко она заходила только на Уимблдоне. Самсонова находится на 35-й позиции в рейтинге WTA. В первом круге она была сильнее Сары Бейлек. Во втором сотворила маленькую сенсацию, обыграв прошлогоднюю финалистку US Open канадку Эмму Радукану, а в третьем Людмила уверенно в двух сетах переиграла Александру Крунич из Сербии.

Айла Томлянович тоже сотворила сенсацию, победив в третьем круге шестикратную победительницу US Open Серену Уильямс. Справедливости ради надо сказать, что Серена уже далеко не в той форме, когда выигрывала турнир за турниром. Тем не менее победа над ней дорогого стоит. До этого в первом круге Айла была сильнее Элины Аванесян, а во втором переиграла сильную чешку Барбору Крейчикову. В рейтинге WTA австралийка занимает 46-ю позицию.

До сегодняшнего дня соперницы встречались дважды и выиграли друг у друга по разу. Букмекеры отдают преимущество Людмиле Самсоновой. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,45, успех Томлянович оценивается коэффициентом 2,80.

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