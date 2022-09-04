US Open: Даниил Медведев — Ник Кириос прямая трансляция

Сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября болельщиков ждет захватывающий теннисный поединок. В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев встретится с Ником Кириосом из Австралии.

Матч состоится в вечернюю сессию на центральном корте — стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке. Прямую видеотрансляцию все желающие смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Первая ракетка мира Даниил Медведев пока не испытывал серьезных проблем на кортах Флашинг Медоус. Все свои матчи он заканчивал в трех сетах, не встречая серьезного сопротивления соперников. В первом круге он переиграл американца Стефана Козлова, во втором был сильнее француза Артура Риндеркнеша, в третьем Даниилу ничего не смог противопоставить китаец Ибин У.

Ник Кириос соперник совсем другого, более высокого уровня. Он считается очень неудобным для Даниила Медведева. Австралиец занимает 25 строчку рейтинга ATP, выход в четвертый круг — его высшее достижение на US Open. В первом круге в трех сетах он обыграл Танаси Коккинакиса, во втором в четырех партиях переиграл Бенжамена Бонзи, а в третьем легко в трех сетах одолел Джеффри Джона Вульфа.

Соперники встречались четырежды, и три раза выигрывал Кипиос. Последний раз три недели назад на турнире в Канаде. Тем не менее букмекеры отдают преимущество Даниилу. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,55. Выигрыш австралийского теннисиста оценивается коэффициентом 2,48.

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