Квитова о том, как отыграла 2 матчбола у Мугурусы: «Вчера вечером я смотрела Серену – и было потрясающе, как она отыгрывала матчболы. Старалась делать так же»

Чешка Петра Квитова прокомментировала то, что отыграла два матчбола у Гарбинье Мугурусы в третьем круге US Open. Она шестой раз подряд обыграла испанку.

«Я всегда знала, что я боец. Но иногда бороться легко, а иногда – сложнее.

Я помнила, что у меня хорошая статистика против Гарбинье, но никогда не знаешь – особенно на «Большом шлеме». Но, может быть, в конце мне это помогло, ей было чуть тяжелее психологически.

Вчера вечером я смотрела Серену – и было потрясающе, как она отыгрывала матчболы (американка в, возможно, последнем матче в своей карьере отыграла пять матчболов, но проиграла с шестого – Sports.ru). И я старалась делать так же».

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