Квитова отыграла 2 матчбола у Мугурусы и впервые с 2017-го победила соперницу из топ-10 на «Шлеме»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» в третьем круге US Open обыграла 10-ю ракетку мира – 5:7, 6:3, 7:6.

В третьем сете Квитова отыграла подачу на матч при счете 3:5, а при счете 5:6 – два матчбола на подаче (один эйсом, на втором испанка пробила форхенд в сетку). На решающем тай-брейке до 10 очков уже Мугуруса отыграла три матчбола, но Квитова реализовала четвертый и взяла его со счетом 12-10.

Чешка впервые с 2017-го обыграла теннисистку топ-10 на «Большом шлеме» (тогда это тоже была Мугуруса). Во вторую неделю ТБШ она вышла впервые с US Open-2020.

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