Мугуруса выпадет из топ-10. В этом году у нее 15 поражений в 26 матчах

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса проиграла Петре Квитовой в третьем круге US Open, упустив два матчбола. Испанка не защитила прошлогодние очки за четвертый раунд.
В результате Мугуруса впервые с июня 2021-го выпадет из топ-10.
Испанка начала этот сезон третьей ракеткой мира, но проиграла 15 из 26 матчей.
Кроме того, в конце года у Мугурусы сгорят 1300 очков за победу на прошлогоднем итоговом турнире, на который она в этом сезоне, скорее всего, не отберется (сейчас занимает 52-е место в гонке). Это приведет к тому, что она может вылететь из топ-30.
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