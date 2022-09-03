Мугуруса выпадет из топ-10. В этом году у нее 15 поражений в 26 матчах

Экс-первая ракетка мира проиграла в третьем круге , упустив два матчбола. Испанка не защитила прошлогодние очки за четвертый раунд.

В результате Мугуруса впервые с июня 2021-го выпадет из топ-10.

Испанка начала этот сезон третьей ракеткой мира, но проиграла 15 из 26 матчей.

Кроме того, в конце года у Мугурусы сгорят 1300 очков за победу на прошлогоднем итоговом турнире, на который она в этом сезоне, скорее всего, не отберется (сейчас занимает 52-е место в гонке). Это приведет к тому, что она может вылететь из топ-30.

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