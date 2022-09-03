Гауфф о Кириосе: «Он хороший человек. По крайней мере, ко мне всегда был добр»

18-летняя финалистка рассказала об отношениях с .

«Мы все знаем, что он отличный игрок. На корте он делает некоторые вещи, которые не всем нравятся. Я сама не согласна со всем, что он делает.

Но в целом он хороший человек. По крайней мере, ко мне всегда был добр. Он, наверное, не помнит, но первый раз я с ним встретилась, когда мне было 13 лет. На турнире в Майами он закончил тренировку и потом еще полчаса со мной играл.

И на следующий год в Майами он закончил двухчасовую тренировку, и я думала, что он ни за что не согласиться со мной играть. Но он остался на корте, и мы еще час тренировались.

Конечно, такое запоминается. Поэтому я не могу к нему плохо относиться. И это моменты, которые никто не видит. Поэтому многие считают его плохим человеком, но, по моему опыту, он не такой.

Мне кажется, что в итоге эти тренировки мне очень помогли. Он хвалил мою игру, и это добавило мне уверенности.

Я думаю, он может выиграть . Всем известно, на что он способен. На он был близок. И я всегда болею за него, с кем бы он ни играл».

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