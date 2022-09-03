Давидович-Фокина о конфликте с Галаном: «Я пошутил, чтоб ему не давали мяч, которым он выиграл очко. Первый раз он посмеялся, второй – разозлился»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал конфликт с Даниэлем Элахи Галаном во время матча третьего круга US Open (6:4, 5:7, 6:4, 6:4).

«Да нет, ничего не произошло. Он подал и сделал эйс, захотел взять тот же мяч. И я пошутил, чтоб ему его не давали. Первый раз он посмеялся, второй – разозлился.

Во второй раз я взял мяч и перекинул через сетку, чтобы почувствовать форхенд. Ничего страшного, он все равно оказался на его стороне. Но я сказал ему: «Извини, если ты расстроился». Больше ничего».

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